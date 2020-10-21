Ракурсhttps://racurs.ua/
Астероїд Бенну. Фото: NASA/GODDARD/UOA
Космічний зонд забрав ґрунт з астероїда, який може впасти на Землюhttps://racurs.ua/ua/n145386-kosmichnyy-aparat-dav-ukol-asteroyidu-yakyy-moje-vpasty-na-zemlu.htmlРакурс
Космічний апарат NASA OSIRIS-REx зібрав проби ґрунту з 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів. Повернення зонда на Землю заплановано на 2023 рік.
Попередні дані показують, що операція пройшла успішно. Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).
Після наближення зонда до поверхні астероїда, інженери NASA успішно розгорнули триметрову роботизовану руку. Ця система призначена для забору проб реголіту з поверхні астероїда. Завдяки цьому можна збирати ґрунт без посадки всього апарату.
Зонд доторкнувся до астероїда в кратері, яких знаходиться в північній півкулі Бенну. Це місце має розміри з невелику автостоянку. Після цього космічний апарат запустив двигуни і благополучно відійшов від астероїда. Незабаром вчені проведуть детальний аналіз зібраних зразків.
Завдяки зразком грунту з Бенну вчені зможуть дослідити процеси, які відбувалися в ранній Сонячній системі. Зокрема, мова йде про зародження життя на Землі.
Апарат OSIRIS-Rex запустили 8 вересня 2016 року і він прилетів до астероїда у 2018 році.
Нагадаємо, що астероїд розміром зі скелю, відомий як 2020 PT4, зблизився з нашою планетою 8 вересня. Він пролетів повз Землю і Місяць з приголомшливою швидкістю — 45 тис. 360 км/год.
.