Астероїд Бенну. Фото: NASA/GODDARD/UOA

https://racurs.ua/ua/n145386-kosmichnyy-aparat-dav-ukol-asteroyidu-yakyy-moje-vpasty-na-zemlu.html

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Космічний апарат NASA OSIRIS-REx зібрав проби ґрунту з 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів. Повернення зонда на Землю заплановано на 2023 рік.

Попередні дані показують, що операція пройшла успішно. Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Після наближення зонда до поверхні астероїда, інженери NASA успішно розгорнули триметрову роботизовану руку. Ця система призначена для забору проб реголіту з поверхні астероїда. Завдяки цьому можна збирати ґрунт без посадки всього апарату.

Зонд доторкнувся до астероїда в кратері, яких знаходиться в північній півкулі Бенну. Це місце має розміри з невелику автостоянку. Після цього космічний апарат запустив двигуни і благополучно відійшов від астероїда. Незабаром вчені проведуть детальний аналіз зібраних зразків.

Завдяки зразком грунту з Бенну вчені зможуть дослідити процеси, які відбувалися в ранній Сонячній системі. Зокрема, мова йде про зародження життя на Землі.

Апарат OSIRIS-Rex запустили 8 вересня 2016 року і він прилетів до астероїда у 2018 році.