Одруження на карантині. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145387-chogo-bulo-bilshe-pid-chas-karantynu-odrujen-chy-rozluchen-rozpovily-u-min-usti.html

Ракурс

Коронавірус в Україні та карантин, який прийшов з ним, «замкнули» родини у домівках. Але, попри попередні прогнози, за період карантину українці одружувалися у шість разів частіше, ніж розлучалися.

Сімейні сварки не «загострилися» під час карантину, а охочих стати подружжям стало більше. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

Повідомляється, що за період з 12 березня по 10 жовтня свій шлюб зареєстрували 107 тис. 69 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 тис. 475.

Як відомо, з березня відділи РАЦСів приймають заяви на реєстрацію шлюбів за 24 години, попри запроваджений карантин. Проте у Мін’юсті закликали утриматися від реєстрації шлюбів через велике скупчення людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проведення весілля в умовах карантину передбачає присутність обмеженого кола людей. Чинні сьогодні нормативні акти допускають присутність під час святкування весілля не більше 10 осіб.