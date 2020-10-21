Одруження чи розлучення: чого було більше на карантині — версія Мін’юстуhttps://racurs.ua/ua/n145387-chogo-bulo-bilshe-pid-chas-karantynu-odrujen-chy-rozluchen-rozpovily-u-min-usti.htmlРакурс
Коронавірус в Україні та карантин, який прийшов з ним, «замкнули» родини у домівках. Але, попри попередні прогнози, за період карантину українці одружувалися у шість разів частіше, ніж розлучалися.
Сімейні сварки не «загострилися» під час карантину, а охочих стати подружжям стало більше. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.
Повідомляється, що за період з 12 березня по 10 жовтня свій шлюб зареєстрували 107 тис. 69 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 тис. 475.
Як відомо, з березня відділи РАЦСів приймають заяви на реєстрацію шлюбів за 24 години, попри запроваджений карантин. Проте у Мін’юсті закликали утриматися від реєстрації шлюбів через велике скупчення людей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проведення весілля в умовах карантину передбачає присутність обмеженого кола людей. Чинні сьогодні нормативні акти допускають присутність під час святкування весілля не більше 10 осіб.