400 важкохворих і 23 смерті за добу — коронавірус не йде з Києва, фото — Главком

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Коронавірус у Києві вклав на лікарняні ліжка 1 тис. 666 хворих. У столичні медзаклади за добу привезли ще 63 пацієнти.

Наразі 394 пацієнти перебувають у важкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу. 618 осіб отримують кисневу підтримку, 28 — під апаратами ШВЛ. Пневмонію в столичних лікарнях лікують 463 хворих.

За добу на коронавірус захворіли 559 киян, а 23 людини померли. Всього коронавірус вже забрав життя 627 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 тис. 869.

Найбільше випадків за добу виявили в Деснянському районі — 139, у Дніпровському — 78 та в Печерському районі — 66 випадків.

Кличко також нагадав, що восени розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня у Києві виявили понад 8 тис. хворих з цими діагнозами.