Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися серед населення. 20 жовтня Верховна Рада, яка вперше зібралася після власного карантину, не лише заслухала президента, а й вирішила по-новому боротися з COVID-19 — 308 голосами було ухвалено постанову №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».

Про боротьбу з коронавірусом в Україні відзвітував глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, а також розповів про можливі сценарії розвитку ситуації.

Коронавірус в Україні — чотири сценарії

Міністр охорони здоров'я запевнив, що у відомстві готуються до будь-якого сценарію розвитку подій, в тому числі й до найгіршого. За його словами, є детальний план, який визначає відповідний алгоритм дій щодо чотирьох рівнів небезпеки:

1-й рівень (наразі ми перебуваємо на цьому етапі) — коли щоденно фіксується 5‒7 тис. нових випадків COVID-19. Таке навантаження система охорони здоров'я може витримувати.

2-й рівень — щоденна кількість позитивних ПЛР-тестів підвищується до 8‒10 тис., а заповнення ліжок сягає 70% загалом по країні. На цьому рівні ми можемо опинитися найближчими тижнями.

«В цьому випадку збільшується кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров’я до 52 тис. (на початку пандемії в Україні налічувалося 12 тис. 704 ліжка, сьогодні, за даними МОЗ, 42 тис.), — пояснив міністр. — Проводяться роботи з розгортання шпиталів поза межами закладів охорони здоров'я. Збільшується кількість медичних працівників у закладах, відведених під COVID-19, за рахунок залучення працівників з інших відділень та укладання контрактів». У МОЗ обіцяють збільшити ліжкофонд для лікування коронавірусу в Україні до 10 листопада.

3-й рівень — щоденна статистика нових випадків коронавірусу в Україні сягає 11‒15 тис. Заповненість ліжок по країні — 85%. На цьому етапі вводяться жорсткі карантинні обмеження. Розпочинається мобілізація всіх медпрацівників, відомчі заклади відкриваються також і для цивільного населення, починається робота польових шпиталів.

4-й рівень — щоденно фіксується від 20 тис. нових хворих на COVID-19. Ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. На цьому етапі запроваджується медичне сортування хворих з пріоритетом надання медичної допомоги.

Кисень, ШВЛ і тести

Кисень — це життя для хворих на коронавірус — так коротко лікарі пояснюють важливість забезпечення лікарень медичним киснем.

В серпні цього року, за даними МОЗ, ліжок з підведеним киснем було близько 8 тис. На сьогодні їх налічується 15 тис. За словами Степанова, в середині листопада 50% ліжок (26 тис.) будуть підключені до кисню, а в грудні — до 80%. В лікарнях, визначених для лікування коронавірусу в Україні, понад 4600 апаратів ШВЛ. Наразі використовуються 10%. Погоджена закупівля 54 комп'ютерних томографів (КТ). До кінця року у МОЗ планують закупити ще 107.

Ні для кого не секрет, що наразі є велика проблема з безкоштовним тестуванням громадян на COVID-19. На результати ПЛР-тестів доводиться чекати понад тиждень. У МОЗ заявляють, що найбільші проблеми з тестуванням — у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та в Києві. А кількість тестувань весь час збільшується, закуповується обладнання та готуються відповідні фахівці.

«За півроку ми збільшили кількість ПЛР-тестувань на добу з 200 до майже 35 тис. В середині листопада очікується 50 тис. тестувань на добу. До кінця року — 75 тис.», — розповів Степанов.

На вдосконалення лабораторної діагностики з ковідного фонду збираються витратити близько 2 млрд грн. З них 1,5 млрд грн — на закупівлю нових тестів на антиген для проведення досліджень без використання лабораторних умов. (Не варто плутати ці тести з експрес-тестами на антитіла, які були доступні ще на початку пандемії. Нові тести на антиген, як і ПЛР, визначають РНК коронавірусу. Але золотим стандартом залишається ПЛР-тестування.) У МОЗ планують забезпечити новими тестами сімейних лікарів, мобільні бригади та лікарні (1 млн тестів на місяць). Це дозволить суттєво збільшити кількість тестувань. Коли саме це відбудеться, міністр не сказав.

За словами Степанова, станом на 16 жовтня НСЗУ перерахувала медичним закладам, що лікують хворих на коронавірусну хворобу, 5 млрд 464 млн грн. Майже 6 млрд грн планується для доплат медичним працівникам до кінця цього року (надбавки почали виплачувати з вересня).

«Ви можете розказувати багато казочок із паралельної реальності, але українці бачать, що відбувається... Просте запитання: скільки має захворіти і померти, щоб ви нарешті пішли у відставку?» — запитала після виступу очільника МОЗ Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії «Голос», екс-заступниця міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції (2018‒2019).

«Ви говорите про стан української медицини, перед тим працюючи на посаді у Міністерстві охорони здоров'я... Щодо вашого питання — не всі мрії збуваються», — відповів Степанов.

* * *

У МОЗ запевняють, що планомірно готували українську систему охорони здоров'я до пандемії. На жаль, як показує практика, навіть країни, на які у нас заведено кивати, не справляються з такими викликами. В Україні не лише зростає кількість інфікованих, але й тривожно злітає смертність: 113 — сьогоднішній новий сумний рекорд. Темпи заповнення ліжко-місць у лікарнях і реанімаціях стрімко прискорюються: за 19 днів жовтня стрибок з 10 тис. до 14,8 тис. госпіталізованих.

Напевно, запитання варто ставити не стільки міністру охорони здоров'я, скільки уряду і президентові, які граються різнокольоровими зонами, немов діти фломастерами. Перелік обмежень у червоній зоні є вельми цікавим. Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка нещодавно переглянула розподіл по зонах, ввела «обмеження з обмеженнями» — з переліком винятків. Заборонено роботу кінотеатрів, фітнес- і спортклубів, відвідування закладів соціальної підтримки. Але десь можна ходити у школи, бари та ресторани, відвідувати не лише ТРЦ, а й інші розважальні заклади. Дійсно, займатися спортом — небезпечно і безвідповідально, краще піти поїсти або розважитися — ця ваша пандемія наганяє сум.