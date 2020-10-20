Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться среди населения. 20 октября Верховная Рада, впервые собравшаяся после собственного карантина, не только заслушала президента, но и решила по-новому бороться с COVID-19 — 308 голосами было принято постановление №4228 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

О борьбе с коронавирусом в Украине отчитался глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, а также рассказал о возможных сценариях развития ситуации.

Коронавирус в Украине — четыре сценария

Министр здравоохранения заверил, что в ведомстве готовятся к любому сценарию развития событий, в том числе и к худшему. По его словам, существует детальный план, который определяет соответствующий алгоритм действий по четырем уровням опасности:

1-й уровень (сейчас мы находимся на этом этапе) — когда ежедневно фиксируется 5‒7 тыс. новых случаев COVID-19. Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать.

2-й уровень — ежедневное количество положительных ПЦР-тестов повышается до 8‒10 тыс., а заполнение коек достигает 70% в целом по стране. На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели.

«В этом случае увеличивается количество коек во всех учреждениях здравоохранения до 52 тыс. (в начале пандемии в Украине насчитывалось 12 тыс. 704 койки, сегодня, по данным Минздрава, 42 тыс.), — пояснил министр. — Проводятся работы по развертыванию госпиталей вне учреждений здравоохранения. Увеличивается количество медицинских работников в учреждениях, отведенных под COVID-19, за счет привлечения работников из других отделений и заключения контрактов». В Минздраве обещают увеличить койкофонд для лечения коронавируса в Украине до 10 ноября.

3-й уровень — ежедневная статистика новых случаев коронавируса в Украине достигает 11‒15 тыс. Заполненность коек по стране — 85%. На этом этапе вводятся жесткие карантинные ограничения. Начинается мобилизация всех медработников, ведомственные учреждения открываются и для гражданского населения, начинается работа полевых госпиталей.

4-й уровень — ежедневно фиксируется от 20 тыс. новых больных COVID-19. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. На этом этапе вводится медицинская сортировка больных с приоритетом оказания медицинской помощи.

Кислород, ИВЛ и тесты

Кислород — это жизнь для больных коронавирусом — так коротко врачи объясняют важность обеспечения больниц медицинским кислородом.

В августе этого года, по данным Минздрава, коек с подведенным кислородом было около 8 тыс. На сегодня их насчитывается 15 тыс. По словам Степанова, в середине ноября 50% коек (26 тыс.) будут подключены к кислороду, а в декабре — до 80%. В больницах, определенных для лечения коронавируса в Украине, более 4600 аппаратов ИВЛ. Сейчас задействовано 10%. Согласована закупка 54 компьютерных томографов (КТ). До конца года в Минздраве планируют закупить еще 107.

Ни для кого не секрет, что сейчас есть большая проблема с бесплатным тестированием граждан на COVID-19. Результатов ПЦР-тестов приходится ждать больше недели. В Минздраве заявляют, что наибольшие проблемы с тестированием — в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве. А количество тестирований все время увеличивается, закупается оборудование и готовятся соответствующие специалисты.

«За полгода мы увеличили количество ПЦР-тестирований в сутки с 200 до почти 35 тыс. В середине ноября ожидается 50 тыс. тестирований в сутки. К концу года — 75 тыс.», — рассказал Степанов.

На усовершенствование лабораторной диагностики из ковидного фонда собираются потратить около 2 млрд грн. Из них 1,5 млрд грн — на закупку новых тестов на антиген для проведения исследований без использования лабораторных условий. (Не стоит путать эти тесты с экспресс-тестами на антитела, которые были доступны еще в начале пандемии. Новые тесты на антиген, как и ПЦР, определяют РНК коронавируса. Но золотым стандартом остается ПЦР-тестирование.) В Минздраве планируют обеспечить новыми тестами семейных врачей, мобильные бригады и больницы (1 млн тестов в месяц). Это позволит существенно увеличить количество тестирований. Когда именно это произойдет, министр не сказал.

По словам Степанова, по состоянию на 16 октября НСЗУ перечислила медицинским учреждениям, которые лечат больных коронавирусной болезнью, 5 млрд 464 млн грн. Почти 6 млрд грн планируется для доплат медицинским работникам до конца этого года (надбавки начали выплачивать с сентября).

«Вы можете рассказывать много сказок из параллельной реальности, но украинцы видят, что происходит... Простой вопрос: сколько должно заболеть и умереть, чтобы вы наконец ушли в отставку?» — спросила после выступления главы Минздрава Ольга Стефанишина, народный депутат от партии «Голос», экс-заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции (2018‒2019).

«Вы говорите о состоянии украинской медицины, перед тем поработав на должности в Министерстве здравоохранения... Что касается вашего вопроса — не все мечты сбываются», — ответил Степанов.

* * *

В Минздраве заверяют, что планомерно готовили украинскую систему здравоохранения к пандемии. К сожалению, как показывает практика, даже страны, на которые у нас принято кивать, не справляются с такими вызовами. В Украине не только растет количество инфицированных, но и пугающе взлетает смертность: 113 — сегодняшний новый печальный рекорд. Темпы заполнения койко-мест в больницах и реанимациях стремительно ускоряются: за 19 дней октября скачок с 10 тыс. до 14,8 тыс. госпитализированных.

Наверное, вопросы следует задавать не столько министру здравоохранения, сколько правительству и президенту, играющимся разноцветными зонами, словно дети фломастерами. Перечень ограничений в красной зоне весьма занятный. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, недавно пересмотревшая распределение по зонам, ввела «ограничения с ограничениями» — с перечнем исключений. Запрещена работа кинотеатров, фитнес- и спортклубов, посещение заведений социальной поддержки. Но где-то можно ходить в школы, бары и рестораны, посещать не только ТРЦ, но и другие развлекательные заведения. Действительно, заниматься спортом — опасно и безответственно, лучше пойти поесть или развлечься — эта ваша пандемия нагоняет грусть.