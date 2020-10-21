400 тяжелобольных и 23 смерти за сутки — коронавирус не идет из Киева

https://racurs.ua/n145385-400-tyajelobolnyh-i-23-smerti-za-sutki-koronavirus-ne-idet-iz-kieva.html

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Коронавирус в Киеве уложил на больничные койки 1 тыс. 666 человек. В столичные медучреждения за сутки привезли еще 63 пациента.

Сейчас 394 пациента находятся в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге. 618 человек получают кислородную поддержку, 28 — под аппаратами ИВЛ. Пневмонию в столичных больницах лечат 463 больных.

За сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, а 23 человека умерли. Всего коронавирус уже унес жизни 627 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 тыс. 869.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Деснянском районе — 139, в Днепровском — 78 и в Печерском районе — 66 случаев.

Кличко также напомнил, что осенью начался еще и сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только на прошлой неделе в Киеве обнаружили более 8 тыс. больных с этими диагнозами.