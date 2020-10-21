Сколько лет продлится карантин из-за COVID-19. Фото: DR

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 продлится несколько лет. Украинцам необходимо научиться жить в этих условиях.

В то же время возбудитель вируса останется навсегда. Об этом заявил начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24».

Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года, — сказал Рубан.

Он отметил, что государство должно изменить подход относительно того, кого должны наказывать за нарушение карантина — предпринимателей или граждан. По его мнению, сейчас есть законные основания наложения штрафов за нарушение карантинных требований предпринимателями.

Рубан добавил, что за три месяца Госпотребслужба Киева составила около 400 административных протоколов на предпринимателей, нарушивших карантинные нормы. Всего было проведено около 2 тыс. проверок. Для этого в Киеве в каждом районе создано десять мобильных групп.

Напомним, что статистика коронавируса в Украине сегодня обновила рекорды заболеваемости и смертности. За сутки заразились 6 тыс. 719 человек, умер — 141. Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).

В Киеве коронавирус уложил на больничные койки 1 тыс. 666 человек. В столичные медучреждения за сутки привезли еще 63 пациента. За сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, а 23 человека умерли. Всего коронавирус уже унес жизни 627 киевлян.