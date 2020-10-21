Интервьюера Моторолы выгнали из Украины на три года, фото — Лига

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Ракурс

Пропагандиста из Российской Федерации, телеведущего телеканала «Россия-1» Бориса Корчевникова депортировали из Украины. Пограничная служба запретила ему въезд на три года.

Корчевников во вторник, 20 октября, покинул территорию Украины.

Пресс-служба Госпогранслужбы отреагировала на сообщения СМИ о приезде Корчевникова в Киев. Пропагандист из России вылетел из Киева в Стамбул.

20 октября Сергей Стерненко в Telegram-канале написал, что Корчевников приехал в Киев.

Это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах, что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины, неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач, — рассказал Стерненко.

В ГПС отметили, что часто выявляют лиц, нарушающих законодательство в отношении оккупированных территорий. В 2020 году по этому поводу составлено более 4 тыс. админпротоколов по ст. 204−2 КУоАП (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Если нарушение совершил иностранец, принимается решение об отказе в пропуске на территорию Украины и проставляется запрет въезда.

Пограничники в таких случаях используют «заблаговременную информацию и поручения правоохранительных органов». Но по поводу Корчевникова информация не поступала.

Корчевников — ведущий телеканала «Россия-1», гендиректор российского религиозного телеканала «Спас». Он находился в списке представителей российских медиа, которым в 2014 году запретили посещать Украину. Корчевников незаконно посещал оккупированный россиянами Крым после 2014 года.

В октябре 2019 года Корчевнивков посетил Киев и опубликовал фотографию фестиваля православного кино «Покров», на котором получил награду. Фестиваль «Покров» организовал нардеп Андрей Деркач. Также Корчевников выложил фото из Киево-Печерской лавры и монастырей РПЦ.

Тогда в СБУ заявили, что «данных об осуществлении Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено». Внефракционный нардеп Деркач объяснял, что приглашал его на свой фестиваль «Покров» исключительно как церковного представителя.