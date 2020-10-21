Інтерв’юера Мотороли вигнали з України на три роки, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n145380-interv-uera-motoroly-vygnaly-z-ukrayiny-na-try-roky.html

Ракурс

Пропагандиста з Російської Федерації, телеведучого телеканалу «Россия-1» Бориса Корчевнікова депортували з України. Прикордонна служба заборонила йому в’їзд на три роки.

Корчевніков у вівторок, 20 жовтня, залишив територію України.

Прес-служба Держприкордонслужби відреагувала на повідомлення ЗМІ про приїзд Корчевнікова до Києва. Пропагандист з Росії вилетів з Києва до Стамбулу.

20 жовтня Сергій Стерненко у Telegram-каналі написав, що Корчевніков приїхав до Києва.

Це той самий окупант, який брав інтерв’ю у Мотороли, говорив в ефірах, що українці фашисти і вбивають мирних жителів, підтримував і закликав до ведення агресивної війни проти України і неодноразово відвідував окупований Крим, де і знімав частину своїх передач, — розповів Стерненко.

У ДПС зазначили, що часто виявляють осіб, які порушують законодавство щодо окупованих територій.

У 2020 році з цього приводу складено понад 4 тис. адмінпротоколів за ст. 204−2 КУпАП (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Якщо порушення скоїв іноземець, приймається рішення про відмову такій особі у пропуску на територію Україна і проставляється заборона в’їзду.

Прикордонники у таких випадках використовують «завчасною інформацією і дорученнями правоохоронних органів». А стосовно Корчевнікова інформація чи доручення не надходили.

Корчевніков — ведучий телеканалу «Россия-1», гендиректор російського релігійного телеканалу «Спас». Він перебував у списку представників російських медіа, яким у 2014 році заборонили відвідувати Україну. Корчевніков незаконно відвідував окупований росіянами Крим після 2014 року.

У жовтні 2019 року Корчевнівков відвідав Київ і опублікував фотографію з фестивалю православного кіно «Покров», на якому отримав нагороду. Фестиваль «Покров» організував нардеп Андрій Деркач. Також Корчевніков виклав фото з Києво-Печерської лаври і монастирів РПЦ.

Тоді в СБУ заявили, що «даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано». Позафракційний нардеп Деркач пояснював тоді, що запрошував його на свій фестиваль «Покров» виключно як церковного представника.