Ліпіди. Фото: Pixabay

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Боротися з бактеріями можуть природно присутні у тілі людей і тварин жирові (ліпідні) краплі. Дані речовини мають унікальну здатність вбивати патогени та створювати метаболічну середу, що захищає клітини господаря.

Це відкриття може вплинути на подальший розвиток стратегій боротьби з бактеріальними хворобами. Про це повідомляє Naked science.

Повідомляється, що жирові краплі — основні органели зберігання ліпідів клітин і джерело поживних речовин для внутрішньоклітинних патогенів. Вони забезпечують енергію для биття серця, метаболічні функції печінки та рух м’язів.

Ліпідна крапля дуже схожа на комору для клітин, в якій накопичується «їжа». Така особливість є у всіх клітин — від дріжджів і комах до рослин і ссавців.



Коли віруси або бактерії заражають клітину господаря, їм потрібно багато поживних речовин для розмноження. Вони намагаються взяти їх у ліпідних краплях, але ці краплі здатні «вловлювати» нападників за допомогою «заманювання» їх безкоштовною їжею.

Після того як приманка спрацювала, клітина вбиває патоген комплексами противірусних білків. Подібний механізм працює у всіх клітинах організму, а не тільки в спеціальних клітинах імунної системи.

Вчені змогли виявити це явище завдяки тому, що вводили мишам ліпополісахарид — макромолекулу, яка складається з полісахариду з'єднаного з ліпідом. Цей токсин стимулював клітини у печінці піддослідних виробляти більше ліпідних крапель і збільшувати розмір вже наявних.

Порівнюючи площу поверхні ліпідних крапель у нормальних і інфікованих клітинах, вчені виявили 689 білків, які будуть виконувати захисну функцію під час контакту з патогеном.

Коли фахівці виділили ліпідні краплі інфікованих і неінфікованих гризунів, їх додали в чашку Петрі з кишковою паличкою. Виявилося, що ліпідні краплі вбивають частину бактерій, але ті, які взяли в інфікованих мишей, були сильнішими.



Тепер мета вчених — з’ясувати, як ліпідні краплі насправді націлюються на бактерії, а потім розробити нові методи лікування і боротьби з інфекціями, що не залежать від антибіотиків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що краснуха, яку провокують родинні Rubella virus віруси, була виявлена у подковогубих кажанів, жовтогорлих мишей, а також у плацентарних і сумчастих ссавців з гострим енцефалітом.