Клетка. Фото: Pixabay

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Ракурс

Бороться с бактериями могут естественно присутствующие в теле людей и животных жировые (липидные) капли. Данные вещества обладают уникальной способностью убивать патогены и создавать метаболическую среду, защищающую клетки хозяина.

Это открытие может повлиять на дальнейшее развитие стратегий борьбы с бактериальными болезнями. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что жировые капли — основные органеллы хранения липидов клеток и источник питательных веществ для внутриклеточных патогенов. Они обеспечивают энергию для биения сердца, метаболических функций печени или движения мышц.





Липидная капля очень похожа на кладовую для клеток, в которой накапливается «пища». Такая особенность есть у всех клеток — от дрожжей и насекомых до растений и млекопитающих.

Когда вирусы или бактерии заражают клетку хозяина, им требуется много питательных веществ для размножения и достижения жировых капель. Но эти капли способны «улавливать» атакующие патогены при помощи «заманивания» их бесплатной пищей.

После того как приманка сработала, клетка убивает их комплексами противовирусных белков. Подобный механизм работает во всех клетках организма, а не только в специальных клетках иммунной системы.

Ученые смогли обнаружить это явление благодаря тому, что вводили мышам липополисахарид — макромолекулу, которая состоит из полисахарида соединенного с липидом. Этот токсин стимулировал клетки в печени подопытных производить больше липидных капель и увеличивать размер уже существующих.





Сравнивая площадь поверхности липидных капель в нормальных и инфицированных клетках, ученые обнаружили 689 белков, которые будут выполнять защитную функцию во время контакта с патогеном.

Когда специалисты выделили липидные капли инфицированных и неинфицированных грызунов, их добавили в чашку Петри с кишечной палочкой. Оказалось, что липидные капли убивают часть бактерий, но те, которые взяли у инфицированных мышей, были сильнее.

Теперь цель ученых — выяснить, как липидные капли на самом деле нацеливаются на бактерии, а затем разработать новые методы лечения и борьбы с инфекциями, которые не зависят от антибиотиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что краснуха, которую провоцируют родственные Rubella virus вирусы, была обнаружена у подковогубых летучих мышей, желтогорлой мыши, а также у плацентарных и сумчатых млекопитающих с острым энцефалитом.