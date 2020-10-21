Вандалы испачкали произведения в музеях Берлина. Фото: maximum.fm

https://racurs.ua/n145378-vandaly-ispachkali-hudojestvennye-proizvedeniya-v-muzeyah-berlina.html

Ракурс

В музеях Берлина не менее 70 музейных артефактов пострадали от действий вандалов. Злоумышленники испачкали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века.

Вандалы орудовали на территории Музейного острова, расположенного в нескольких сотнях метров от дома, в котором проживает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Акты вандализма в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и нескольких других произошли еще 3 октября, однако об этом не сообщили общественность и другие культурные учреждения. В истории послевоенной Германии это одна из самых масштабных атак.

Сейчас идет расследование, о мотивах вандалов ничего неизвестно.

Музейный остров, где расположены эти музеи, с 1999 года включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Напомним, что среди экспонатов Государственного музея естествознания Штутгарта в Германии неожиданно обнаружили новый вид ихтиозавров — древних хищных ящеров, живших в воде в мезозойскую эру.