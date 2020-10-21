Медведчук. Фото: Главком

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Виктор Медведчук, который прославился своей «адвокатской» деятельностью по делу Василия Стуса, также защищал других политических заключенных режима.

Советский политзаключенный Николай Кунцевич рассказал, что глава ОПЗЖ просил увеличить ему срок заключения, вместо защиты его в суде. Об этом он рассказал в эфире «Прямого».

По его словам, Медведчук выступал не адвокатом, а скорее «вторым прокурором». Основной прокурор требовал для политзаключенного три года лишения свободы, а «адвокат» Медведчук заявил, что его подсудимому нужно «отмотать» еще почти два года прошлого срока.

После приговора судья рассказал Кунцевичу, что был удивлен таким поведением адвоката, и добавил, что приговор уже был написан на три года, а теперь его нужно переделывать.

Кунцевич также вспомнил, как Медведчук знакомился с его делом. Он рассказал, что за пять дней Медведчук ни разу к нему не пришел, и когда он все-таки явился, то только подписал протокол. Следующая их встреча состоялась в суде. После приговора суда Медведчук даже отказался писать кассацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук добился запрета распространения книги «Дело Василия Стуса». Автор книги Вахтанг Кипиани имеет 30 дней, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. Также автор книги и издательство Vivat заплатят 860 грн в пользу нардепа.