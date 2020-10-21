Віктор Медведчук. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n145377-medvedchuk-zahystyv-pidzahysnogo-dodavshy-yomu-dva-roky-do-stroku.html

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Віктор Медведчук, який прославився своєю «адвокатською» діяльністю у справі Василя Стуса, також захищав інших політичних в’язнів режиму.

Радянський політв’язень Микола Кунцевич розповів, що очільник ОПЗЖ просив збільшити йому строк ув’язнення, замість захисту його у суді. Про це він розповів в ефірі «Прямого».

За його словами, Медведчук виступав не адвокатом, а скоріше «другим прокурором». Основний прокурор вимагав для політв’язня три роки позбавлення волі, а «адвокат» Медведчук заявив, що його підсудному потрібно «відмотати» ще майже два роки по минулому строку.

Після вироку суддя розповів Кунцевичу, що був здивований такою поведінкою адвоката, та додав, що вирок вже був написаний на три роки, а тепер його потрібно переробляти.

Кунцевич також пригадав, як Медведчук знайомився з його справою. Він розповів, що за п’ять днів Медведчук жодного разу до нього не прийшов, а коли він прийшов, то лише підписав протокол. Наступна їхня зустріч відбулася у суді. Після вироку суду Медведчук навіть відмовився писати касацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук домігся заборони розповсюдження книги «Справа Василя Стуса». Автор книги Вахтанг Кіпіані має 30 днів, аби оскаржити рішення суду першої інстанції. Також автор книги і видавництво Vivat заплатять 860 грн на користь нардепа.