Хворих не пускатимуть — в МОЗ придумали, як убезпечити українців на місцевих виборах, фото — BBC Україна

https://racurs.ua/ua/n145376-hvoryh-ne-puskatymut-v-moz-prydumaly-yak-ubezpechyty-ukrayinciv-na-vyborah.html

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Місцеві вибори в умовах пандемії — такий виклик вперше стоїть перед владою в Україні. Кабмін схвалив пропозиції медиків, спрямовані на мінімізацію поширення COVID-19 в день виборів.

Голови дільничних виборчих комісій повинні призначити відповідального за контроль самопочуття виборців, повідомив 21 жовтня на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Біля входу на дільниці людей будуть опитувати щодо їхнього самопочуття. Осіб з симптомами респіраторних захворювань або підвищеною температурою обіцяли відправляти додому.

Крім того, на вході в приміщення для дотримання дистанції в 1,5 м повинна бути нанесена розмітка і встановлені засоби дезінфекції.

Усі поверхні повинні бути доступні для обробки, а біля столів для видачі бюлетенів повинно бути не більше трьох осіб. Також бажано, щоб вхід і вихід на дільницю бути розділені.

Раніше в МОЗ повідомляли, що із симптомами застуди можна буде проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо людина перебуває на самоізоляції через хворобу — голосувати можна вдома. Потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря чи установи охорони здоров’я. Заяву і довідку надіслати (передати) до дільничної комісії.

Зробити це можливо до 20.00 23 жовтня.

Якщо у члена сім’ї позитивний тест і близькі перебувають на самоізоляції, алгоритм аналогічний (заява + медична довідка до ДВК). Хворі, що перебувають у лікарні, проголосують у медзакладі.

Нагадаємо, що статистика коронавірусу в Україні сьогодні оновила рекорди захворюваності та смертності. За добу заразилися 6 тис. 719 осіб, померла 141 людина. Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559).