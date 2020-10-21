Школярі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145375-chy-pidut-na-karantyn-shkoly-ta-dytsadky-rozpoviv-sluga-video.html

Ракурс

Карантин у школах та дитячих садках встановлювати не будуть, якщо не буде різкого спалаху захворюваності. Тому вже після канікул усі школярі продовжать навчання у звичному режимі.

Навчальний процес відбуватиметься з дотриманням масочного режиму, а також з дотриманням інших карантинних обмежень. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» та очільник Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак у своєму відеозвернені.





За його словами, якщо рівень захворюваності буде зростали, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання. Він зауважив, що це не стосуватиметься дошкільнят та учнів початкової школи, оскільки для них дистанційна форма навчання є важкою, і їм потрібно навчатися у звичайному форматі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада вирішила відправити школи на осінні канікули раніше. Бабак запевнив, що навіть за найгіршого сценарію розвитку епідеміологічної ситуації в Україні дитячі садки і початкова школа з листопада працюватимуть, відповідне рішення узгоджене з МОЗ та Міносвіти.