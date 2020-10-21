Школа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145375-uydut-li-na-karantin-shkoly-i-detsady-rasskazal-sluga-video.html

Ракурс

Карантин в школах и детских садах устанавливать не будут, если не будет резкой вспышки заболеваемости. Поэтому уже после каникул все школьники продолжат обучение в обычном режиме.

Учебный процесс будет происходить с соблюдением масочного режима и других карантинных ограничений. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» и глава Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак в своем видеообращении.

По его словам, если уровень заболеваемости будет расти, школам порекомендуют перейти на дистанционную или смешанную форму обучения. Он отметил, что это не будет касаться дошкольников и учеников начальной школы, так как им дистанционная форма обучения дается тяжело — поэтому им нужно учиться в обычном формате.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти решили отправить школы на осенние каникулы раньше. Бабак заверил, что даже при наихудшем сценарии развития эпидемиологической ситуации в Украине, детские сады и начальная школа с ноября будут работать, соответствующее решение согласовано с Минздравом и Минобразования.