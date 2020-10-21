Ломаченко мог проиграть Лопесу из-за серьезной травмы

Василий Ломаченко. Фото: Спорт 24

https://racurs.ua/n145374-lomachenko-mog-proigrat-lopesu-iz-za-sereznoy-travmy.html

Ракурс

Василий Ломаченко, украинский боксер с мировым именем, проиграл в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Причиной такого разрушительного поражения могла быть травма спортсмена.

Ломаченко в понедельник перенес операцию на правом плече, и до конца января не сможет тренироваться. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отец и тренер боксера Анатолий Ломаченко заявил, что настаивал на отсрочке поединке с Лопесом из-за травмы сына, но Василий отказался от переноса боя и вышел на ринг с травмой плеча.

Врач Нил Ельаттраче, который лечил боксера за шесть недель до поединка, когда тот прибыл в США в тренировочный лагерь, заявил, что прогноз на выздоровление боксера хороший, а проблем с возвращением Ломаченко на ринг не должно быть.

Как известно, у Ломаченко уже были травмы правого плеча в мае 2018 года, которые он получил в поединке с Хорхе Линаресом. Тогда украинец тоже перенес операцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец потерял свои пояса WBA Super, WBC Franchise и WBO, а Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Судьи объявили новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопеса. А Василий Ломаченко потерпел досадное поражение, которое стало вторым в его профессиональной карьере.