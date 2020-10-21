Обстрелы на Донбассе — боевики нарушили перемирие накануне визита «слуг», фото — УП

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Обстрелы на Донбассе продолжаются несмотря на перемирие. Боевики из пророссийских группировок ДНР-ЛНР 20 октября шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы 22 июля.

Огонь из стрелкового оружия велся неподалеку Светлодарска и Майорска, трижды вблизи Авдеевки. Здесь боевики применили гранатометы.

Вследствие выстрела один украинский военный ранен — ​​он получил акубаротравму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На южном участке фронта — в районе Павлополя — средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил заблокировали вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Утром 21 октября на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны формирований РФ не зафиксировали.

Напомним, что сегодня начинается визит на фронт более 100 нардепов из фракции «Слуга народа».

Два дня перед местными выборами 25 октября представители партии власти планируют пообщаться с военнослужащими и гражданскими в населенных пунктах, возле которых дислоцируются украинские бригады.