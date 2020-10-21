Обстріли на Донбасі — бойовики порушили перемир’я напередодні візиту «слуг», фото — УП

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Обстріли на Донбасі тривають попри перемир’я. Бойовики з проросійських угруповань ДНР-ЛНР 20 жовтня шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня.

Вогонь зі стрілецької зброї вівся неподалік Світлодарська та Майорська і тричі поблизу Авдіївки. Тут бойовики застосували гранатомети.

Внаслідок пострілу один український військовий поранений — він зазнав акубаротравми. Стан його здоров’я задовільний.

На південній ділянці фронту — у районі Павлополя — засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил заблокували ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

Уранці 21 жовтня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, що сьогодні починається візит на фронт понад 100 нардепів з фракції «Слуга народу».

Два дні перед місцевими виборами 25 жовтня представники партії влади планують поспілкуватися з військовослужбовцями і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються українські бригади.