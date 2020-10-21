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Обстріли на Донбасі — бойовики порушили перемир’я напередодні візиту «слуг», фото — УП
Обстріли на Донбасі — бойовики порушили перемир’я напередодні візиту «слуг»https://racurs.ua/ua/n145373-obstrily-na-donbasi-boyovyky-porushyly-peremyr-ya-naperedodni-vizytu-slug.htmlРакурс
Обстріли на Донбасі тривають попри перемир’я. Бойовики з проросійських угруповань ДНР-ЛНР 20 жовтня шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня.
Вогонь зі стрілецької зброї вівся неподалік Світлодарська та Майорська і тричі поблизу Авдіївки. Тут бойовики застосували гранатомети.
Внаслідок пострілу один український військовий поранений — він зазнав акубаротравми. Стан його здоров’я задовільний.
На південній ділянці фронту — у районі Павлополя — засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил заблокували ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.
Уранці 21 жовтня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку формувань РФ не зафіксовано.
Нагадаємо, що сьогодні починається візит на фронт понад 100 нардепів з фракції «Слуга народу».
Два дні перед місцевими виборами 25 жовтня представники партії влади планують поспілкуватися з військовослужбовцями і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються українські бригади.
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