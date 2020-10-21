Неочікуваний сніг та мороз накриє Україну у листопаді

Погода. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145372-neochikuvanyy-snig-ta-moroz-nakryie-ukrayinu-u-lystopadi.html

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Прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.

У деяких регіонах може випасти перший сніг, який в Карпатах зафіксували вже у жовтні, а загальна кількість опадів становитиме 25−30 міліметрів Про це розповів синоптик Леонід Горбань, передає 24 канал.

За його словами, вже на початку листопада температура повітря опуститься до 9−11°тепла вдень, але вже до кінця місяця вона знизиться до 4−6° тепла. Окрім того, температура нижче нуля фіксуватиметься не лише вночі, а й вдень.

На заході країни морози прогнозують до кінця першої декади листопада.

На сході України буде сухо, але вже з 6 листопада почнуться дощі.

У столиці України листопад розпочнеться похмуро. Перші два тижні місяця у столиці будуть хмарними і вологими. Вже 11 листопада в Києві прогнозують нічні морози та сніг.

Погода на півдні очікується помірно тепла, але дощі також не оминуть ці регіони. Ближче до кінця місяця стрімко похолоднішає.



Відштовхуючись від такого прогнозу, синоптики очікують, що вже у грудні температура повітря знизиться до 4−6° тепла, а вночі вона опускатиметься до −11°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату, які ми спостерігаємо сьогодні, є результатом діяльності людства у період до 1990 року. Наслідки сьогоднішньої діяльності людей ми відчуємо після 2060 року. Відповідне явище має назву «відкладений ефект».

Тобто, навіть якщо людство зараз дослухається до низки лідерів екологічного руху, котрі закликають зменшити вдвічі викиди парникових газів в атмосферу до 2030 року, щоб мати шанси природним шляхом втримати глобальне потепління в межах 2°, ефект від цього жителі Землі відчують далеко не відразу.