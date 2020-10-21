Майже 7 тис. нових хворих і 140 смертей — в Україні лютує коронавірус

https://racurs.ua/ua/n145371-mayje-7-tys-novyh-hvoryh-i-140-smertey-v-ukrayini-lutuie-koronavirus.html

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Коронавірус в Україні 20 жовтня підтвердили в рекордної кількості людей — 6 тис. 719. Учора від ускладнень помер 141 пацієнт, це також найбільша кількість летальних випадків з початку пандемії.

За час епідемії COVID-19 захворіли вже майже 316 тис. українців, свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу. 5 тис. 927 людей померли, продовжують лікуватися понад 180 тис. людей.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559). Найменше випадків у Кіровоградській області — 55. В усіх інших регіонах виявили понад 100 інфікованих.

20 жовтня президенту України представили зразок можливої української вакцини від COVID-19. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування. На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які мутують.