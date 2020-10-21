«Російський слід» знайшли у публікації листів сина Байдена

Джо Байден. Фото: Настоящее время

https://racurs.ua/ua/n145370-rosiyskyy-slid-znayshly-u-publikaciyi-lystiv-syna-baydena.html

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Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, потрапив у скандал через листування свого сина, Хантера Байдена. У публікації відповідних листів відшукали російський слід, натомість Росія заперечує свою причетність до оприлюднення листування.

Американці ж вважають, що таким чином Росія намагалася вплинути на вибори у США. Про це повідомляє Fox News.

Нещодавно ЗМІ опублікували лист, який підписали понад 50 колишніх високопоставлених чиновників розвідки США. На їхню думку, скандал з Хантером Байденом та його зв’язками в Україні та Китаї має всі ознаки російської кампанії з дезінформації.

Розвідники заявили, що у них немає прямих доказів причетності Росії, однак, існує «низка факторів, які змушують підозрювати російське втручання». Американці вважають, що така операція відповідає російським цілям — створити політичний хаос в США, а також зашкодити перемозі Байдена, і тим самим допомогти перемогти на виборах президенту Трампу.

Лист надав виданню колишній головний помічник директора ЦРУ Нік Шапіро. Він наголосив, що під листом підписалися екс-співробітники розвідки, які працювали на останніх чотирьох президентів США.

Натомість ФБР заявляє, що у них є ноутбук, який містить електронні листи Хантера Байдена, і там вважають, що електронні листи не були частиною російської дезінформаційної кампанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія знову намагається втручатися у президентську виборчу кампанію у США як це було у 2016 році. Колишній віце-президент Барака Обами Джо Байден попередив, що якщо Кремль працюватиме у тому ж дусі, він отримає «реальну ціну, яку потрібно буде заплатити» в разі перемоги Байдена на виборах президента США цьогоріч у листопаді.

Раніше кілька розвідувальних агенцій США дійшли висновку, що Росія намагалася допомогти Дональду Трампу на виборах 2016 року. Москва заперечує ці звинувачення, а Трамп неодноразово називав їх «вигадками» та «підступом» демократів.