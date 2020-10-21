«Российский след» нашли в публикации писем сына Байдена

Джо Байден. Фото: Настоящее время

https://racurs.ua/n145370-rossiyskiy-sled-nashli-v-publikacii-pisem-syna-baydena.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, попал в скандал из-за переписки своего сына, Хантера Байдена. В публикации соответствующих писем нашли российский след, однако Россия отрицает свою причастность к обнародованию переписки.

Американцы же считают, что таким образом Россия пыталась повлиять на выборы в США. Об этом сообщает Fox News.

Недавно СМИ опубликовали письмо, которое подписали более 50 бывших высокопоставленных чиновников разведки США. По их мнению, скандал с Хантером Байденом и его связями в Украине и Китае имеет все признаки российской кампании по дезинформации.

Разведчики заявили, что у них нет прямых доказательств причастности России, однако, существует «ряд факторов, которые заставляют подозревать российское вмешательство». Американцы считают, что операция соответствует российским целям — создать политический хаос в США, а также не дать одержать победу Байдену, и тем самым помочь победить на выборах президенту Трампу.

Письмо предоставил изданию бывший главный помощник директора ЦРУ Ник Шапиро. Он подчеркнул, что под письмом подписались бывшие сотрудники разведки, которые работали на последних четырех президентов США, включая Дональда Трампа.

В свою очередь ФБР заявляет, что сейчас у них есть ноутбук, содержащий электронные письма Хантера Байдена, и там считают, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия снова пытается вмешиваться в президентскую избирательную кампанию в США как это было в 2016 году. Бывший вице-президент Барака Обамы Джо Байден предупредил, что если Кремль будет работать в том же духе, он получит «реальную цену, которую нужно будет заплатить» в случае победы Байдена на выборах президента США в этом году в ноябре.

Ранее несколько разведывательных агентств США пришли к выводу, что Россия пыталась помочь Дональду Трампу на выборах 2016 года. Москва отрицает эти обвинения, а Трамп неоднократно называл их «выдумками» и «коварством» демократов.