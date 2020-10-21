Крым. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n145369-rossiyskie-kolonizatory-pytautsya-vytesnit-ukraincev-v-okkupirovannom-krymu-mid.html

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Крым, украинский полуостров, который был незаконно аннексирован Российской Федерацией в 2014 году, страдает от массового засилья россиян. После оккупации его превратили в военную базу и целенаправленно терроризируют украинское население.

Вместо украинцев на полуострове уже живут более полумиллиона россиян. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время круглого стола.

По ее словам, новая «колонизация» происходит прямо сейчас, что представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Джапарова утверждает, что страна-агрессор использует демографическую чистку в качестве инструмента для сокрытия преступлений против украинского народа на территории полуострова.

Так, представитель МИД рассказала, что оккупанты терроризируют местное население, проводят аресты и систематические обыски с целью запугать людей, отобрать у них свободу и желание самовыражаться.

Джапарова отметила, что Россия продолжает превращать украинский курортный полуостров в свою военную базу. Любые действия оккупанта имеют военное назначение. Даже дороги, которые решили построить в Крыму, предназначены для усиления военного присутствия в Черноморском регионе.

Как рассказала заместитель, Россия модернизировала свой военный компонент в воздухе, в море и на суше. Сейчас агрессор обладает шестью подводными лодками, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря.

Напомним, ранее мы сообщали, что школьный курс истории Крыма стал причиной политических споров на оккупированном полуострове. Пособием для 10 класса недовольны представители так называемой «патриотической общественности» и «ветераны пророссийских организаций». Они требуют рассказывать школьникам об «украинский оккупации» полуострова и подробно рассказать о событиях так называемой «русской весны» 2014 года.