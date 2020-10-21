Крим. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145369-rosiyski-kolonizatory-namagautsya-vytisnyty-ukrayinciv-v-okupovanomu-krymu-mzs.html

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Крим, український півострів, який був незаконно анексований Російською Федерацією у 2014 році, потерпає від масового засилля росіян. Після окупації півострів перетворили на військову базу та цілеспрямовано тероризують українське населення.

Замість українців на півострові вже живуть пів мільйона росіян. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час круглого столу.

За її словами, новітня «колонізація» відбувається у цю саму мить, що становить загрозу для національної безпеки України. Джапарова стверджує, що країна-агресор використовує демографічну чистку у якості інструменту для приховування злочинів проти українського народу на території півострова.

Так, представниця МЗС розповіла, що окупанти тероризують місцеве населення, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з метою залякати людей, забрати у них свободу та бажання самовиражатися.

Джапарова зауважила, що Росія продовжує перетворювати український курортний півострів на свою військову базу. Будь-які дії окупанта мають військове призначення. Навіть дороги, які вирішили побудувати у Криму, призначені для посилення військової присутності у Чорноморському регіоні.

Як розповіла заступниця, Росія модернізувала свій військовий компонент у повітрі, у морі та на суходолі. Наразі агресор має шість підводних човнів, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шкільний курс історії Криму став причиною політичних суперечок на окупованому півострові. Посібником для 10 класу незадоволені представники так званої «патріотичної громадськості» і «ветерани проросійських організацій». Вони вимагають розповідати школярам про «українську окупацію» півострова, і детально розповісти про події так званої «російської весни» 2014 року.