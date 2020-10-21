Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Почти 7 тыс. новых больных и 140 смертей — в Украине свирепствует коронавирус

Почти 7 тыс. новых больных и 140 смертей — в Украине свирепствует коронавирус

21 окт 2020, 09:23
999

Коронавирус в Украине 20 октября подтвердили у рекордного количества людей — 6 тыс. 719. Вчера от осложнений умер 141 пациент, это также самое большое количество летальных случаев с начала пандемии.

За время эпидемии COVID-19 заболели уже почти 316 тыс. украинцев, свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса. 5 тыс. 927 людей умерли, продолжают лечиться более 180 тыс. человек.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

20 октября президенту Украины представили образец возможной украинской вакцины от COVID-19. Кандидат прошел только доклинические испытания. На совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который может нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.


Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Образец создан на основании уникального подхода. По словам одного из разработчиков, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров