Почти 7 тыс. новых больных и 140 смертей — в Украине свирепствует коронавирус

https://racurs.ua/n145371-pochti-7-tys-novyh-bolnyh-i-140-smertey-v-ukraine-svirepstvuet-koronavirus.html

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Коронавирус в Украине 20 октября подтвердили у рекордного количества людей — 6 тыс. 719. Вчера от осложнений умер 141 пациент, это также самое большое количество летальных случаев с начала пандемии.

За время эпидемии COVID-19 заболели уже почти 316 тыс. украинцев, свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса. 5 тыс. 927 людей умерли, продолжают лечиться более 180 тыс. человек.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).

20 октября президенту Украины представили образец возможной украинской вакцины от COVID-19. Кандидат прошел только доклинические испытания. На совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который может нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Образец создан на основании уникального подхода. По словам одного из разработчиков, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.