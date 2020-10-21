Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Pixabay

Неожиданный снег и мороз накроет Украину в ноябре

21 окт 2020, 09:33
999

Прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядеть из-за туч.

В некоторых регионах может выпасть первый снег, который в Карпатах зафиксировали уже в октябре, а общее количество осадков составит 25−30 миллиметров. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань, передает 24 канал.

По его словам, уже в начале ноября температура воздуха опустится до 9−11° тепла днем, но уже к концу месяца она снизится до 4−6° тепла. Кроме того, температура ниже нуля будет фиксироваться не только ночью, но и днем.

На западе страны морозы прогнозируют до конца первой декады ноября.

Погода во Львове. Скриншот: GismeteoНа востоке Украины будет сухо, но уже с 6 ноября начнутся дожди.

Погода в Харькове. Скриншот: Gismeteo

В столице Украины ноябрь начнется с дождем и тучами. Первые две недели месяца в столице будут облачными и влажными. Уже 11 ноября в Киеве прогнозируют ночные морозы и снег.

Погода в Киеве. Скриншот: Gismeteo

На юге будет относительно тепло, но дождливо. Ближе к концу месяца ожидается резкое похолодание.

Погода в Одесе. Скриншот: GismeteoОтталкиваясь от такого прогноза, синоптики ожидают, что уже в декабре температура воздуха снизится до 4−6° тепла, а ночью она будет опускаться до −11°.


Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата, которые мы наблюдаем сегодня, являются результатом деятельности человечества в период до 1990 года. Последствия сегодняшней деятельности людей мы почувствуем после 2060. Соответствующее явление называется «отложенный эффект».

То есть, даже если человечество сейчас прислушивается к ряду лидеров экологического движения, которые призывают уменьшить вдвое выбросы парниковых газов в атмосферу до 2030 года, чтобы иметь шансы естественным путем удержать глобальное потепление в пределах 2°, эффект от этого жители Земли почувствуют далеко не сразу.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров