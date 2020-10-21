Неожиданный снег и мороз накроет Украину в ноябре

Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145372-neojidannyy-sneg-i-moroz-nakroet-ukrainu-v-noyabre.html

Ракурс

Прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядеть из-за туч.

В некоторых регионах может выпасть первый снег, который в Карпатах зафиксировали уже в октябре, а общее количество осадков составит 25−30 миллиметров. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань, передает 24 канал.

По его словам, уже в начале ноября температура воздуха опустится до 9−11° тепла днем, но уже к концу месяца она снизится до 4−6° тепла. Кроме того, температура ниже нуля будет фиксироваться не только ночью, но и днем.

На западе страны морозы прогнозируют до конца первой декады ноября.

На востоке Украины будет сухо, но уже с 6 ноября начнутся дожди.

В столице Украины ноябрь начнется с дождем и тучами. Первые две недели месяца в столице будут облачными и влажными. Уже 11 ноября в Киеве прогнозируют ночные морозы и снег.

На юге будет относительно тепло, но дождливо. Ближе к концу месяца ожидается резкое похолодание.

Отталкиваясь от такого прогноза, синоптики ожидают, что уже в декабре температура воздуха снизится до 4−6° тепла, а ночью она будет опускаться до −11°.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата, которые мы наблюдаем сегодня, являются результатом деятельности человечества в период до 1990 года. Последствия сегодняшней деятельности людей мы почувствуем после 2060. Соответствующее явление называется «отложенный эффект».

То есть, даже если человечество сейчас прислушивается к ряду лидеров экологического движения, которые призывают уменьшить вдвое выбросы парниковых газов в атмосферу до 2030 года, чтобы иметь шансы естественным путем удержать глобальное потепление в пределах 2°, эффект от этого жители Земли почувствуют далеко не сразу.