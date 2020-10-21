Ломаченко міг програти Лопесу через серйозну травму

Василь Ломаченко. Фото: Спорт 24

https://racurs.ua/ua/n145374-lomachenko-mig-prograty-lopesu-cherez-seryoznu-travmu.html

Ракурс

Василь Ломаченко, український боксер зі світовим іменем, програв у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американцю Теофімо Лопесу. Причиною такої руйнівної поразки могла бути травма спортсмена.

Ломаченко у понеділок переніс операцію на правому плечі, і до кінця січня не зможе тренуватися. Про це повідомляє Yahoo Sports.

Батько і тренер боксера, Анатолій Ломаченко, заявив, що настоював на відтермінуванні поєдинку з Лопесом через травму сина, але Василь відмовився від перенесення бою і вийшов на ринг з травмою плеча.

Лікар Ніл Ельаттраче, який лікував боксера за шість тижнів до поєдинку, коли той прибув до США у тренувальний табір, заявив, що прогноз на одужання боксера хороший, а проблем з поверненням Ломаченка на ринг не повинно бути.

Як відомо, у Ломаченка вже були травми правого плеча у травні 2018 року, які він дістав у поєдинку з Хорхе Лінаресом. Тоді українець теж переніс операцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко несподівано поступився американцеві Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українець втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise та WBO, а Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Судді оголосили новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопеса. А Василь Ломаченко зазнав прикрої поразки, яка стала другою в його професійній кар'єрі.