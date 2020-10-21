Больных отправят домой — в Минздраве придумали, как обезопасить украинцев на выборах, фото — BBC Украина

https://racurs.ua/n145376-bolnyh-otpravyat-domoy-v-minzdrave-pridumali-kak-obezopasit-ukraincev-na-vyborah.html

Ракурс

Местные выборы в условиях пандемии — такой вызов впервые стоит перед властью в Украине. Кабмин одобрил предложения медиков, направленные на минимизацию распространения COVID-19 в день выборов.

Председатели участковых избирательных комиссий должны назначить ответственного за контроль самочувствие избирателей, сообщил 21 октября на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

У входа на участок людей будут опрашивать по поводу их самочувствия. Избирателей с симптомами респираторных заболеваний или повышенной температурой Степанов обещает отправлять домой.

Кроме того, на входе в помещение для соблюдения дистанции в 1,5 м должна быть нанесена разметка, а также установлены средства дезинфекции.

Все поверхности должны быть доступны для обработки, а возле столов для выдачи бюллетеней должно быть не более трех человек. Также желательно, чтобы вход и выход на участок быть разделены.

Ранее в Минздраве сообщали, что с симптомами простуды можно будет проголосовать на участке в отдельной кабинке. Если человек находится на самоизоляции из-за болезни — голосовать можно дома. Нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку надо прислать (передать) в участковую комиссию.

Сделать это возможно до 20.00 23 октября.

Если у члена семьи положительный тест и близкие находятся на самоизоляции, алгоритм аналогичный (заявление + медицинская справка). Больные, находящиеся в больнице, проголосуют в медучреждении.

Напомним, что статистика коронавируса в Украине сегодня обновила рекорды заболеваемости и смертности. За сутки заразились 6 тыс. 719 человек, умер — 141. Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).