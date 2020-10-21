Вандали забруднили мистецькі твори у музеях Берліна. Фото: maximum.fm

https://racurs.ua/ua/n145378-vandaly-zabrudnyly-mystecki-tvory-u-muzeyah-berlina.html

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У музеях Берліна щонайменше 70 музейних артефактів постраждали від дій вандалів. Зловмисники забруднили маслянистою рідиною єгипетські саркофаги, кам’яні скульптури і полотна XIX століття.

Вандали орудували на території Музейного острова, який розташований за кілька сотень метрів від будинку, в якому мешкає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це пише німецьке видання Die Zeit.

Акти вандалізму в Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та кількох інших сталися ще 3 жовтня, однак про це не повідомили громадськість та інші культурні установи. В історії післявоєнної Німеччини це одна з наймасштабніших атак.

Наразі триває розслідування, про мотиви вандалів нічого невідомо.

Музейний острів, де розташовані ці музеї, з 1999 року включений у Світову спадщину ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що серед експонатів Державного музею природознавства Штутгарта в Німеччині несподівано виявили новий вид іхтіозаврів — древніх хижих ящерів, що жили у воді в Мезозойську еру.