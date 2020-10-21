Скільки років триватиме карантин через COVID-19. Фото: DR

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 триватиме кілька років. Українцям необхідно навчитися жити в цих умовах.

Водночас збудник вірусу залишиться назавжди. Про це заявив начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі «Україна 24».

Дійсно збудник з нами назавжди і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки, — сказав Рубан.

Він зауважив, що держава має змінити підхід щодо того, кого мають карати за порушення карантину — підприємців чи громадяни. На його думку, зараз є законні підстави накладення штрафів за порушення карантинних вимог підприємцями.

Рубан додав, що за три місяці Держспоживслужба Києва склала близько 400 адміністративних протоколів на підприємців, які порушили карантинні норми. Всього було проведено близько 2 тис. перевірок. Для цього у Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.

Нагадаємо, що статистика коронавірусу в Україні сьогодні оновила рекорди захворюваності та смертності. За добу заразилися 6 тис. 719 осіб, померла 141 людина. Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559).

У Києві коронавірус вклав на лікарняні ліжка 1 тис. 666 хворих. У столичні медзаклади за добу привезли ще 63 пацієнти. За добу на коронавірус захворіли 559 киян, а 23 людини померли. Всього коронавірус вже забрав життя 627 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 869.