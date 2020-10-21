Премьер-министр Исландии. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n145384-zemletryasenie-potrusilo-islandskogo-premera-v-pryamom-efire-video-kureza.html

Ракурс

Землетрясение в Исландии магнитудой 5,6 балла произошло в то время, когда премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир давала онлайн-интервью американскому изданию The Washington Post. Пока премьер разговаривала в прямом эфире, ее дом шатался.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Хафнарфьордур, который расположен всего в 10 километрах от столицы страны — Рейкьявика. Об этом сообщает CNN.

Пока Якобсдоттир общалась с журналистом во время трансляции, ее дом внезапно начало трясти. Премьер немного разнервничалась, но потом успокоила себя.





Сразу после буйства стихии она продолжила отвечать на вопросы, и пошутила, что в Исландии землетрясения — частое явление. Она добавила, что ее дом остался невредимым после землетрясения.

Напомним, ранее мы сообщали, что у ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб. Она в этот момент читала новости. Падалко извинилась перед зрителями и только на мгновение оторвалась от зачитывания новости о коронавирусе. Затем телевизионщица с ТСН не растерялась, поймала зуб рукой и продолжила работу.