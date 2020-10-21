Дело Шеремета, фото — Free Riff

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Ракурс

Делу об убийстве Павла Шеремета 21 октября рассматривают в Шевченковском райсуде Киева.

Это четвертое судебное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета. Дело слушают с участием суда присяжных. Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Сегодня суд рассмотрит возможность изменения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета.

На предыдущем заседании 8 октября суд успел заслушать адвоката Юлии Кузьменко, который, среди прочего, отметил, что в списке свидетелей стороны обвинения пребывает 263 человека. Защита не понимает, что это за свидетели, поэтому хочет, чтобы прокурор объяснил по каждому свидетелю, зачем его хотят допросить. Также свою вступительную речь огласила Кузьменко.

Представитель обвинения заявил, что обвиняемый ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко («Риффмастер») отказался во время следствия от проведения следственного эксперимента, другая обвиняемая по делу, врач и волонтер Юлия Кузьменко — от одновременного допроса с Антоненко, еще одна обвиняемая в деле, медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь — от предоставления почерка для проведения соответствующей экспертизы, а также от судебно-психиатрической экспертизы.

Речи других обвиняемых по делу и их защитников должны прозвучать на следующем заседании.

Шеремет погиб в 2016 году в результате взрыва авто. 12 декабря 2019 года на брифинге полиция назвала подозреваемых в его убийстве. Это лидер группы Riffmaster, военный Андрей Антоненко, кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

В ходе следствия следователи изменили подозрение, убрав из перечня мотивов «ультранационалистические идеи» и «величие арийской расы».

Антоненко постоянно находится под стражей. Дугарь в мае изменили меру пресечения и назначили залог в размене 168 тыс грн и ношение электронного браслета. Сумму для залога ей собрали за три часа.

Суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест.