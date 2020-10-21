Справа Шеремета, фото — Free Riff

https://racurs.ua/ua/n145383-u-spravi-sheremeta-sud-zasluhaie-zahyst-antonenka-kuzmenko-i-dugar-translyaciya.html

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Суд у справі про вбивство Павла Шеремета 21 жовтня відбувається у Шевченківському райсуді Києва.

Це четверте судове засідання по суті у справі про вбивство журналіста Шеремета. Справу слухають за участі суду присяжних. Під Шевченківським судом в столиці проходить акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Сьогодні суд розгляне можливість зміни запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета.

На попередньому засіданні 8 жовтня суд встиг заслухати адвоката Юлії Кузьменко, який, серед іншого, зазначив, що у списку свідків сторони обвинувачення, наданому суду, перебуває 263 особи. Захист не розуміє, що це за свідки, і тому хоче, щоб прокурор пояснив по кожному свідку, навіщо їх хочуть допитати. Також свою вступну промову оголосила Кузьменко.

Представник обвинувачення заявив, що обвинувачений у цій справі, ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко («Ріффмастер») відмовився під час слідства від слідчого експерименту, інша обвинувачена у справі, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко — від одночасного допиту з Антоненком, ще одна обвинувачена у справі, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь — від надання почерку для проведення відповідної експертизи, а також від судово-психіатричної експертизи.

Промови інших обвинувачених у справі і їх захисників мають прозвучати на наступному засіданні.

Шеремет загинув у 2016 році внаслідок вибуху авто.

12 грудня 2019 року на брифінгу поліція назвала підозрюваних у його вбивстві. Це лідер гурту Riffmaster, військовий Андрій Антоненко, кардіохірург та волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

У ході слідства слідчі змінили підозру, прибравши з переліку мотивів «ультранаціоналістичні ідеї» та «велич арійської раси».

Антоненко постійно перебуває під вартою. Дугарь у травні змінили запобіжний захід і призначили заставу у розміні 168 тис грн й електронний браслет. Дівчина сказала, що таких коштів на це немає. Пізніше всю суму для застави за Дугарь зібрали за три години.

Суд змінив запобіжний захід Кузьменко з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.