Промову Зеленського в Раді політтехнологи порівняли із виступами Трампа

Зеленський і Трамп. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n145382-promovu-zelenskogo-v-radi-polittehnology-porivnyaly-iz-vystupamy-trampa.html

Ракурс

Промова Зеленського в Раді, яку він вирішив проголосити за п’ять днів до виборів, була здебільшого присвячена успіхам держави у боротьбі з коронавірусом, ситуацією на Донбасі та окупованому Криму.

Натомість лише малий абзац стосувався невиконаних пунктів програми та обіцянок їх виконати. Саме таку побудову промови українські політтехнологи порівняли з промовами американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Як відомо, виступ Зеленського був поділений на блоки, які стосувалися окремих тем, і кожен блок президент закінчував «шпилькою» у бік колишньої влади. До своїх «заслуг» Зеленський приписав відновлення системи лабораторій, відновлення вертикалі державних санітарних лікарів та закупівлю масок.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що у такий спосіб Зеленський «пом'якшив кути». Він розпочав з того, що виконати не вдалося, щоб удати, нібито «ми усі люди і помиляємося». Через те, що політики не люблять визнавати свої невдачі, Зеленський виглядав виграшно для свого електорату.

На думку політтехнолога, Зеленський досить багато наобіцяв у своєму виступі. Надалі ці обіцянки можуть негативно вплинути на рейтинг, але президент завжди може перекласти відповідальність на уряд та міністрів, каже політолог Ігор Рейтерович.

Перевага виступу Зеленського у тому, що окрім обіцянок, у виступі були конкретні досягнення, які вже виконані, тому пересічний українець міг би досить позитивно сприйняти виступ очільника держави, а рейтинг провладної партії напередодні місцевих виборів може зрости.

Виступ більше був побудований на фіксації досягнень і з відсиланням до колишньої влади. Мовляв, ми добудовуємо те, що недобудувала попередня влада. Тут Зеленський знижував рейтинг партії п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність», — розповів політолог.



Зі свого боку політологи не прогнозують зростання рейтингу «Слуги народу» — більшість користувачів соцмереж досить скептично поставилися до виступу Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський у своїй промові заявив, що боротьба з коронавірусом в Україні проводиться успішно і наша країна ефективно відповість викликам 2020 року. Глава держави повідомив, що смертність від вірусу в Україні складає 1,9%, а в провідних державах Європи — від 5 до 10%. У Німеччині, за словами Зеленського, смертність від COVID-19 становить 4%, у Франції — 9%, Великій Британії — 11%, в Україні — 1,9%.