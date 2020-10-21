Речь Зеленского в Раде политтехнологи сравнили с выступлениями Трампа

Зеленский и Трамп. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n145382-rech-zelenskogo-v-rade-polittehnologi-sravnili-s-vystupleniyami-trampa.html

Ракурс

Речь Зеленского в Раде, которую он решил провозгласить за пять дней до выборов, была по большей части посвящена успехам государства в борьбе с коронавирусом, ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В свою очередь только малый абзац касался невыполненных пунктов программы и обещаний их выполнить. Именно такое построение речи украинские политтехнологи сравнили с речами американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Как известно, выступление Зеленского было поделено на блоки, которые касались отдельных тем, и каждый блок президент заканчивал «уколом» в сторону прошлой власти. К своим «заслугам» Зеленский приписал восстановление системы лабораторий, восстановление вертикали государственных санитарных врачей и закупку масок.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что таким образом Зеленский «смягчил углы». Он начал с того, что выполнить не удалось, чтобы сделать вид, будто «мы все люди и ошибаемся». Поскольку политики не любят признавать свои неудачи, Зеленский выглядел выигрышно для своего электората.

По мнению политтехнолога, Зеленский достаточно много наобещал в своем выступлении. В дальнейшем эти обещания могут негативно повлиять на рейтинг, но президент всегда может переложить ответственность на правительство и министров, говорит политолог Игорь Рейтерович.

Преимущество выступления Зеленского в том, что кроме обещаний, в выступлении были конкретные достижения, которые уже выполнены, поэтому рядовой украинец мог бы весьма позитивно воспринять выступление главы государства, а рейтинг правящей партии накануне местных выборов может возрасти.

Выступление больше было построено на фиксации достижений и с отсылкой к прежней власти. Мол, мы достраиваем то, что не могла предыдущая власть. Здесь Зеленский снижал рейтинг партии пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», — рассказал политолог.



В свою очередь политологи не прогнозируют рост рейтинга «Слуги народа» — большинство пользователей соцсетей довольно скептически отнеслись к выступлению Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский в своей речи заявил, что борьба с коронавирусом в Украине проводится успешно и наша страна эффективно ответит вызовам 2020 года. Глава государства сообщил, что смертность от вируса в Украине составляет 1,9%, а в ведущих государствах Европы — от 5 до 10%. В Германии, по словам Зеленского, смертность от COVID-19 составляет 4%, во Франции — 9%, Великобритании — 11%, в Украине — 1,9%.