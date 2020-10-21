Ісландська прем'єрка. Фото: Сплетнік

https://racurs.ua/ua/n145384-zemletrus-potrusyv-islandsku-premierku-u-pryamomu-efiri-video-kuryozu.html

Ракурс

Землетрус в Ісландії магнітудою 5,6 бала стався у той час, коли прем'єр-міністр країни Катрін Якобсдоттір давала онлайн-інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Поки прем'єрка розмовляла у прямому ефірі, її будинок хитався.

Епіцентр землетрусу був неподалік міста Хафнарфьордур, що розташований усього за 10 кілометрів від столиці країни — Рейк’явіка. Про це повідомляє CNN.

Поки Якобсдоттір спілкувалася з журналістом під час трансляції, її будинок раптово почало трясти. Прем'єрка трохи рознервувалася, але згодом заспокоїла себе.

Відразу після вирування стихії вона продовжила відповідати на запитання, та пожартувала, що в Ісландії землетруси — часте явище. Вона додала, що її будинок залишився непошкодженим внаслідок стихії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що у ведучої українського телеканалу «1+1» Марічки Падалко в прямому ефірі випав передній зуб. Вона у цей момент читала новину. Падалко перепросила в глядачів і тільки на мить відірвалася від зачитування новини про коронавірус. Потім телевізійниця з ТСН не розгубилася, зловила зуб рукою і продовжила роботу.