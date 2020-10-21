Свадьба на карантине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145387-svadby-ili-razvody-chego-bylo-bolshe-na-karantine-rasskazali-v-minuste.html

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Коронавирус в Украине и карантин, который последовал за ним, «заперли» семьи в домах. Но, несмотря на предыдущие прогнозы, за период карантина украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились.

Семейные ссоры не «заострились» во время карантина, а желающих стать супругами стало больше. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Сообщается, что за период с 12 марта по 10 октября свой брак зарегистрировали 107 тыс. 69 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 тыс. 475.

Как известно, с марта отделы ЗАГСов принимают заявления на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на введенный карантин. Однако в Минюсте призвали воздержаться от регистрации браков из-за большого скопления людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что проведение свадьбы в условиях карантина предусматривает присутствие ограниченного круга людей. Действующие сегодня нормативные акты допускают присутствие во время празднования свадьбы не более 10 человек.