Опитування Зеленського профінансує його партія, фото — Ліга

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Ракурс

Опитування Володимира Зеленського, яке планується провести 25 жовтня, профінансує партія «Слуга народу».

Про це 21 жовтня заявили у цій політичній силі. В СН назвали опитування Зеленського дослідженням.

Рішення про фінансування ідеї президента ухвалили на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня.

В СН не вважають опитування агітацією, оскільки не буде використано партійної символіки, «не буде жодного заклику голосувати за „Слугу народу“ або ж за окремих кандидатів на виборах». Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів.

Усі витрати, пов’язані з опитуванням, в СН обіцяють відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Раніше народний депутат, заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявляла, що всенародне опитування проводитиме громадська організація разом з соціологами, а проведення оплачуватимуть меценати.

Результатам цього опитування не довірятиме 41% українців, а 43% віритимуть цим результатам. Ще 15,1% громадян не визначилися зі ставленням до цього опитування. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.