Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145413-opytuvannya-zelenskogo-oask-otrymav-pozov-do-prezydenta.html

Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, мають супроводжуватися анонсованим президентом України Володимиром Зеленським опитуванням громадян.

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) зареєстрував позов до Зеленського з приводу цього опитування, повідомляє прес-служба судової установи.

Позивач, житель Івано-Франківської області, просить суд визнати протиправним оголошення Зеленського про проведення цього опитування на виборчих дільницях.

Серед інших вимог вказаного позову — зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року, — зазначає прес-служба ОАСК.



Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у відповідній адміністративній справі.

Нагадаємо, у правлячій політсилі «Слуга народу» сьогодні, 21 жовтня, заявили, що профінансують заплановане на 25 жовтня проведення опитування громадянської думки, на якому українцям запропонують відповісти на п’ять питань від президента.