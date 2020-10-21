Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Опитування Зеленського — ОАСК отримав позов до президента

21 жов 2020, 21:36
999

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, мають супроводжуватися анонсованим президентом України Володимиром Зеленським опитуванням громадян.

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) зареєстрував позов до Зеленського з приводу цього опитування, повідомляє прес-служба судової установи.

Позивач, житель Івано-Франківської області, просить суд визнати протиправним оголошення Зеленського про проведення цього опитування на виборчих дільницях.

Серед інших вимог вказаного позову — зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року, — зазначає прес-служба ОАСК.


Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у відповідній адміністративній справі.

Нагадаємо, у правлячій політсилі «Слуга народу» сьогодні, 21 жовтня, заявили, що профінансують заплановане на 25 жовтня проведення опитування громадянської думки, на якому українцям запропонують відповісти на п’ять питань від президента.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів