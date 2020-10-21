Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n145412-sluga-narodu-vidhrestylasya-vid-skasuvannya-drugogo-turu-miscevyh-vyboriv.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Народний депутата зі «Слуги народу» Тетяна Грищенко нещодавно подала у Верховну Раду законопроект, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів під час карантину.

У самій правлячій політсилі вже відхрестилися від цієї ініціативи, заявивши, що це лише особиста думка окремого депутата, яка не збігається з позицією партії. Про це йдеться в повідомлені прес-служби «Слуги народу».

До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі, — наголошують у політсилі.



У другому туру, котрий відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру, обиратимуть голів громад, де проживають понад 75 тис. виборців. Другий тур відбуватиметься, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере 50% плюс один голос.

Нагадаємо, скасування другого туру місцевих виборі Грищенко мотивує намірами не допустити надмірного навантаження на медичну систему через епідемію COVID-19 та поширення в цей час інших респітраторних захворювань. За її словами, «другі тури виборів нікуди не дінуться» і їх можна провести після карантину.