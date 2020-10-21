Скасувати другий тур виборів хочуть у «Слузі народу» за чотири дні до виборів, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n145399-skasuvaty-drugyy-tur-hochut-u-sluzi-narodu-za-chotyry-dni-do-vyboriv.html

Ракурс

Скасувати другий тур місцевих виборів вимагає народний депутат з провладної партії «Слуга народу».

Тетяна Грищенко подала у Раду проект постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.

За п’ять днів до голосування Грищенко пропонує у законопроекті № 4234 «скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови».

Мета пропозиції — не допустити надмірного навантаження на медичну систему України та забезпечення протидії COVID-19, грипу і ГРВІ.

У Фейсбук нардеп написала, що пропонує новацію «задля недопущення надмірного навантаження на медичну систему України». Вона нагадала, що сьогодні статистика нових хворих в країні перевалила за позначку 6,7 тис.

Грищенко стверджує, що «другі тури виборів нікуди не дінуться» і їх можна провести після карантину.

Відзначимо, що Рада перебуває на вимушеному карантині і в жовтні збиралася тільки одного разу — 21 жовтня. Наступне пленарне засідання має відбутися 3 листопада.

«Ракурс» повідомляв, зо зриву «опитування Зеленського» готові не допустити в МВС.