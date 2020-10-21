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Неосудною визнано жінку, яку в квітні затримали з головою дитини, фото: «Закон і Бізнес»

Затриману з відрізаною головою дитини жительку Харківщини визнано неосудною

21 жов 2020, 16:13
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Неосудною визнано жительку Харківщини, звинувачувану у скоєні резонансного вбивства.

30 квітня 2020 року її затримали оголеною з головою 13-річної дитини в пакеті, повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка.

До жінки застосують примусові медичні заходи у виді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Відповідне рішення 23 вересня ухвалив Дергачівський райсуд, до закінчення терміну апеляційного оскарження жінка перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Зазначається, що судово-психіатрична експертиза визнала її хворою на хронічне психічне захворювання, котре «позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, що відноситься до інкримінованого діяння».


Загалом в межах розслідування цієї справи було проведено понад 30 експертиз. Інших причетних до злочину осіб не встановлено.

Нагадаємо, жінку з головою дитини затримали в Харкові на вулиці Полтавський шлях.


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