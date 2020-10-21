Неосудною визнано жінку, яку в квітні затримали з головою дитини, фото: «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/ua/n145398-zatrymanu-z-vidrizanou-golovou-dytyny-jytelku-harkivschyny-vyznano-neosudnou.html

Ракурс

Неосудною визнано жительку Харківщини, звинувачувану у скоєні резонансного вбивства.

30 квітня 2020 року її затримали оголеною з головою 13-річної дитини в пакеті, повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка.

До жінки застосують примусові медичні заходи у виді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Відповідне рішення 23 вересня ухвалив Дергачівський райсуд, до закінчення терміну апеляційного оскарження жінка перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Зазначається, що судово-психіатрична експертиза визнала її хворою на хронічне психічне захворювання, котре «позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, що відноситься до інкримінованого діяння».

Загалом в межах розслідування цієї справи було проведено понад 30 експертиз. Інших причетних до злочину осіб не встановлено.

Нагадаємо, жінку з головою дитини затримали в Харкові на вулиці Полтавський шлях.