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Невменяемой признана женщину, которую в апреле задержали с головой ребенка, фото: «Закон і Бізнес»

Задержанную с отрезанной головой ребенка жительницу Харьковщины признали невменяемой

21 окт 2020, 16:13
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Невменяемой признана жительница Харьковщины, обвиняемая в совершении резонансного убийства.

30 апреля 2020 года ее задержали обнаженной с головой 13-летнего ребенка в пакете, сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.

К женщине применят принудительные медицинские меры в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Соответствующее решение 23 сентября принял Дергачевский райсуд, до окончания срока апелляционного обжалования женщина будет находиться в следственном изоляторе.

Отмечается, что судебно-психиатрическая экспертиза признала ее больной хроническим психическим заболеванием, которое «лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию».


Всего в рамках расследования этого дела были проведены более 30 экспертиз. Других причастных к преступлению лиц не установлено.

Напомним, женщину с головой ребенка задержали в Харькове на улице Полтавский шлях.


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