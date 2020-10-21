Задержанную с отрезанной головой ребенка жительницу Харьковщины признали невменяемойhttps://racurs.ua/n145398-zaderjannuu-s-otrezannoy-golovoy-rebenka-jitelnicu-harkovschiny-priznali-nevmenyaemoy.htmlРакурс
Невменяемой признана жительница Харьковщины, обвиняемая в совершении резонансного убийства.
30 апреля 2020 года ее задержали обнаженной с головой 13-летнего ребенка в пакете, сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.
К женщине применят принудительные медицинские меры в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.
Соответствующее решение 23 сентября принял Дергачевский райсуд, до окончания срока апелляционного обжалования женщина будет находиться в следственном изоляторе.
Отмечается, что судебно-психиатрическая экспертиза признала ее больной хроническим психическим заболеванием, которое «лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию».
Всего в рамках расследования этого дела были проведены более 30 экспертиз. Других причастных к преступлению лиц не установлено.
Напомним, женщину с головой ребенка задержали в Харькове на улице Полтавский шлях.