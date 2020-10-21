Считать голоса будем долго. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145397-schitat-golosa-budem-dolgo-cik.html

Ракурс

На местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября, подсчет голосов будет длительным. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела симуляцию подсчета голосов избирателей на избирательном участке.

Только заполнение одного экземпляра протокола при моделировании заняло 1,4 часа. Об этом сообщил ЦИК в Фейсбук.

Процесс подсчета голосов во время симуляции длился примерно три часа.

Во время симуляции возникли трудности с занесением сведений в протокол и признанием действительности или недействительности протокола. Заполнение экземпляра протокола от руки заняло 1,4 часа. И это при условии, что секретарю комиссии уже помогал другой член комиссии и диктовал ФИО кандидатов.

Поэтому, чтобы подсчет голосов провести правильно и без осложнений, в ЦИК просят членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, в Офисе президента заявили, что запланированный на 25 октября опрос не будет иметь юридических последствий.