Рахувати голоси будемо довго. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145397-rahuvaty-golosy-budemo-dovgo-cvk.html

Ракурс

На місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 25 жовтня, підрахунок голосів буде тривалим. Центральна виборча комісія провела симуляцію підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Лише заповнення одного примірника протоколу під час моделювання зайняло 1,4 год. Про це повідомила ЦВК у Фейсбуці.

Процес підрахунку голосів під час симуляції тривав приблизно три години.

Під час симуляції виникли труднощі з занесенням відомостей до протоколу та визнанням дійсності чи недійсності протоколу. Заповнення примірника протоколу від руки зайняло 1,40 год. І це за умови, що секретарю комісії допомагав інший член комісії та надиктовував дані кандидатів.

Тому, щоб підрахунок голосів провести правильно та без ускладнень, у ЦВК просять членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що заплановане на 25 жовтня опитування не матиме юридичних наслідків.