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Коронавірус відправив Кабмін в онлайн, скріншот відео
Коронавірус відправив Кабмін в онлайнhttps://racurs.ua/ua/n145396-koronavirus-vidpravyv-kabmin-v-onlayn.htmlРакурс
Коронавірус змусив Кабінет міністрів почати збиратися онлайн. Вже з наступного тижня засідання уряду відбуватимуться в онлайн-режимі.
Такою є вимога часу, ми також мусимо дотримуватися усіх норм безпеки під час пандемії. Коронавірус змінює наше життя, — пояснив на засіданні уряду 21 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
В онлайн переведуть і урядові засідання, й усі наради в Кабміні. За словами Шмигаля, дистанційна робота є вимогою часу, «вона збереже наше життя і здоров’я».
Нагадаємо, що у жовтні на карантин пішла Верховна Рада. Вона збиралася тільки 20 жовтня, але замість розгляду бюджету депутати почули виступ президента України, а також ухвалили постанову, у якій зобов’язали уряд та президента по-іншому боротися з епідемією
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