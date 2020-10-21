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Ракурс
Коронавірус відправив Кабмін в онлайн, скріншот відео

Коронавірус відправив Кабмін в онлайн

21 жов 2020, 15:39
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Коронавірус змусив Кабінет міністрів почати збиратися онлайн. Вже з наступного тижня засідання уряду відбуватимуться в онлайн-режимі.

Такою є вимога часу, ми також мусимо дотримуватися усіх норм безпеки під час пандемії. Коронавірус змінює наше життя, — пояснив на засіданні уряду 21 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.


В онлайн переведуть і урядові засідання, й усі наради в Кабміні. За словами Шмигаля, дистанційна робота є вимогою часу, «вона збереже наше життя і здоров’я».

Нагадаємо, що у жовтні на карантин пішла Верховна Рада. Вона збиралася тільки 20 жовтня, але замість розгляду бюджету депутати почули виступ президента України, а також ухвалили постанову, у якій зобов’язали уряд та президента по-іншому боротися з епідемією

Джерело: Ракурс


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