«Слуги» висадилися на Донбасі і потрапили під критику ветеранів АТО (ВІДЕО)

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Поїздка «слуг народу» на Донбас почалася із Костянтинівки. Сюди з Києва опівдні прибув швидкісний потяг з Києва.

На залізничному вокзалі нардепів зі «Слуги народу» очікував військовий транспорт. Спеціальними бусами із супроводом «слуг» будуть розвозити по прифронтовій зоні.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що партія мала намір зробити поїздку без преси, але «ЗМІ все одно про неї дізналися». Політики нібито не мали наміру «з цього робити піар».

Арахамія розповів, що «слуги народу» перейдуть на два дні у «повне підпорядкування військових».

На вокзалі між Арахамією і одним з ветеранів АТО, який прийшов зустріти «слуг», відбулася словесна перепалка. Нардепу дорікнули у бажанні скоротити чисельність армії і звинуватили в піарі напередодні виборів.

Арахамія відповів, що підтримав експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового. За його словами, нині в Україні 40% армії становлять додаткові, небойові, сили.

Я з комітету нацбезпеки і оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% — це просто зарплати і 10% йде на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатнішою не стане. І для цього треба більшу частину збільшувати на озброєння, — пояснив очільник фракції «Слуга народу».

Згодом нардепи розсілися у машини, які підігнали до залізничного вокзалу, і поїхали у прифронтову зону. Як повідомляє Pavlovskiy News, «слуги» зайняли місця на звичайних дерев’яних лавках.

Нардепи від СН розділилися на групи по 10−12 людей і поїхали у бригади на місця їхньої дислокації. Групи з депутатами розтягнуті фактично по лінії фронту. За два дні парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними.

До цієї поїздки фракція долучилася не повним складом, оскільки це добровільна поїздка, а частина депутатів хворіють чи нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах.