Свиня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144064-porivnyav-vsu-zi-svynyamy-ukrayinskyy-prykordonnyk-nasmihavsya-z-vitchyznyanoyi-armiyi.html

Ракурс

Антиукраїнська пропаганда просочилася навіть у правоохоронні органи. У мобільному додатку TikTok український прикордонник Ігор Шарун опублікував образливе відео на адресу Збройних сил України.

Він порівняв українську армію зі свинями. Про це повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан у своєму Facebook.

Полковник розповів, що гортав мобільний додаток, і випадково натрапив на скандальне відео, де український військовослужбовець порівнює вітчизняних військових зі свинями і віддає їм накази зі «Статуту» українською мовою.



Цей ролик набрав 119 тис. переглядів, майже 5 тис. лайків і 570 розповсюджень від росіян. Після перегляду офіцер встановив особистість автора ролика й попросив його видалити запис, на що прикордонник відповів різкою відмовою.

Після того як полковник пригрозив оприлюдненням відеоролика, український військовослужбовець видалив відео, а потім і свій аккаунт.

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби, чоловік є жителем Львівської області. Він проходить прикордонну службу на Волині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що антиукраїнські інтернет-провокатори в соцмережах намагаються загострити ситуацію всередині України і закликають до порушення територіальної цілісності країни.

У Сумах Служба безпеки України викрила одного з таких інтернет-провокаторів, яким виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України.